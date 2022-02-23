Росія закликає світ визнати українські Донецьку та Луганську області незалежними республіками

07:19 23 лютий Київ, Україна

Російський уряд закликав інші країни наслідувати його приклад і визнати незалежність сепаратистських республік східної України.



«Росія закликає інші держави наслідувати її приклад», — йдеться у заяві МЗС Москви. Він додав, що визнання Москвою повстанців, засуджених Заходом, було «непростим, але єдиним можливим кроком».



Президент Володимир Путін визнав сепаратистів і наказав російській армії ввести туди війська як «миротворців».



За словами міністра закордонних справ Росії, це рішення «продиктоване насамперед гуманітарними міркуваннями» та «покликане служити гарантією мирного життя» у Донецькій та Луганській республіках.



Це сталося після того, як інші члени НАТО засудили це рішення і попередили Москву про майбутні санкції, які Європейський Союз запровадить, щоб протистояти діям Росії.