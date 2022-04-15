Росія закликала США припинити мілітаризацію України та пригрозила «непередбачуваними наслідками»

16:19 15 квітня Київ, Україна

Росія направила Сполученим Штатам офіційну дипломатичну ноту з попередженням про те, що постачання Україні «найчутливіших» систем озброєнь «підливають олії у вогонь» конфлікту і можуть призвести до «непередбачуваних наслідків».





Закликаємо Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на копію документа.Закликаємо США та їхніх союзників припинити мілітаризацію України, яка тягне за собою «непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки».

Зокрема, росія вказала на «реактивні системи залпового вогню», хоча вважається, що США та їхні союзники по НАТО не постачали цієї зброї Україні. Москва звинуватила Захід у порушенні «жорстких принципів» перекидання озброєнь у зони конфлікту. Також вона заявила, що НАТО ігнорує «загрози потрапляння високоточної зброї до рук радикальних націоналістів, екстремістів та бандитських формувань».



Крім того, в ноті йдеться, що НАТО «примушує» українську владу відмовитися від переговорів з росією, «щоб продовжити кровопролиття».

Москва звинуватила Вашингтон і в тиску на інші країни: їх нібито намагаються схилити до припинення будь-якої військово-технічної співпраці з росією та постачання радянської зброї Києву.



Російська влада висловила своє обурення після того, як президент США Джо Байден схвалив різке розширення спектра озброєнь для постачання в Україну. Вашингтон направить туди вісімнадцять 155-мм гаубиць, 11 вертольотів Мі-17, 200 бронетранспортерів та протиартилерійські радари. Гаубиці — далекобійну артилерію — США поставлять Україні вперше. Таке рішення було ухвалено після термінового призову президента України Володимира Зеленського до Байдена. Озброєння необхідне через двосторонню мобілізацію сил для битви за Донбас.



Високопосадовець адміністрації США вважає, що російська нота свідчить про «надзвичайну ефективність» підтримки Києва силами країн НАТО.



