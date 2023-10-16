Росія визнала поставки безпілотників із Китаю

Російський терористичний режим визнав, що отримує безпілотники з Китаю, незважаючи на офіційні заперечення Пекіна.
Цю інформацію представив Антон Силуанов, голова міністерства фінансів росії, під час свого виступу на засіданні комітету держдуми з бюджету та податків, 16 жовтня.
Силуанов зазначив, що нині більшість безпілотних систем у росії поставляються з Китаю, і висловив подяку китайським партнерам. Однак він наголосив на важливості розвитку власних ресурсів у цій галузі та виділення необхідних коштів для цієї мети.
Ця заява була зроблена в рамках анонсу нової програми росії щодо створення власної бази для виробництва безпілотних літальних апаратів. Силуанов повідомив, що на цей проєкт буде виділено додатково 60 мільярдів рублів. Головною метою програми є збільшення частки російських безпілотників у загальному обсязі до 41% до 2025 року.
Цю інформацію представив Антон Силуанов, голова міністерства фінансів росії, під час свого виступу на засіданні комітету держдуми з бюджету та податків, 16 жовтня.
Силуанов зазначив, що нині більшість безпілотних систем у росії поставляються з Китаю, і висловив подяку китайським партнерам. Однак він наголосив на важливості розвитку власних ресурсів у цій галузі та виділення необхідних коштів для цієї мети.
Ця заява була зроблена в рамках анонсу нової програми росії щодо створення власної бази для виробництва безпілотних літальних апаратів. Силуанов повідомив, що на цей проєкт буде виділено додатково 60 мільярдів рублів. Головною метою програми є збільшення частки російських безпілотників у загальному обсязі до 41% до 2025 року.
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