Росія визнала полк "Азов" терористичною організацією, щоб не пускати до полонених Червоний хрест - омбудсмен

Рішення верховного суду росії про визнання українського полку спеціального призначення "Азов" терористичною організацією є спробою росії вивести військовополонених полку "Азов" з-під дії Третьої Женевської конвенції.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Росія, як прогнозує омбудсмен, відмовлятиме у доступі до військовополонених представників Міжнародного комітету Червоного хреста і вважатиме це законним.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Росія, як прогнозує омбудсмен, відмовлятиме у доступі до військовополонених представників Міжнародного комітету Червоного хреста і вважатиме це законним.
Омбудсмен підкреслив, що тепер росія може переслідувати військовополонених відповідно до свого законодавства, а покарання, яке воно передбачає, загрожує і цивільним, якщо вони надавали допомогу або в інший спосіб взаємодіяли з полком "Азов". Вони можуть одержати від 10 до 20 років позбавлення волі.
Лубінець вважає, що своїми діями росія намагається приховати системні та масові порушення норм міжнародного права та скоєння військових злочинів у необґрунтованій війні проти України.
Лубінець вважає, що своїми діями росія намагається приховати системні та масові порушення норм міжнародного права та скоєння військових злочинів у необґрунтованій війні проти України.
Російське міністерство оборони 16 травня повідомило про домовленість про вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" на окуповану територію Донбасу. Проте вже наступного дня в росії заявили про плани допитати українських військових у ростовському СІЗО, а також ідею прийняти заборону на обмін так званих нацистських злочинців.
У свою чергу, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр радила сприймати як політичні заяви слова російського керівництва щодо долі бійців з "Азовсталі".
Нагадаємо, вчора верховний суд росії визнав український полк спеціального призначення "Азов", бійці якого захищали завод "Азовсталь" у Маріуполі, терористичною організацією.
У свою чергу, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр радила сприймати як політичні заяви слова російського керівництва щодо долі бійців з "Азовсталі".
Нагадаємо, вчора верховний суд росії визнав український полк спеціального призначення "Азов", бійці якого захищали завод "Азовсталь" у Маріуполі, терористичною організацією.
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