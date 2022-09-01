Росія визнала полк "Азов" терористичною організацією, щоб не пускати до полонених Червоний хрест - омбудсмен

17:49 03 серпня Київ, Україна

Рішення верховного суду росії про визнання українського полку спеціального призначення "Азов" терористичною організацією є спробою росії вивести військовополонених полку "Азов" з-під дії Третьої Женевської конвенції.



Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



Росія, як прогнозує омбудсмен, відмовлятиме у доступі до військовополонених представників Міжнародного комітету Червоного хреста і вважатиме це законним.

“Це виключить можливість перевірки стану здоров'я, протидії застосуванню до військовополонених безсудних страт, тортур, а також жорстокому поводженню. Росія перестане надавати інформацію через МКЧХ для родичів військовополонених про перебування в полоні та іншу інформацію", – каже Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що тепер росія може переслідувати військовополонених відповідно до свого законодавства, а покарання, яке воно передбачає, загрожує і цивільним, якщо вони надавали допомогу або в інший спосіб взаємодіяли з полком "Азов". Вони можуть одержати від 10 до 20 років позбавлення волі.



Лубінець вважає, що своїми діями росія намагається приховати системні та масові порушення норм міжнародного права та скоєння військових злочинів у необґрунтованій війні проти України.