Росія визнала "ЛНР" та "ДНР" у межах Донецької та Луганської областей - Путін

19:58 22 лютий Київ, Україна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія визнала так звані "ЛНР" та "ДНР" у межах, зазначених у їхніх "конституціях", тобто в межах Донецької та Луганської областей.



Про це він сказав у ході прес-конференції.



Ми ж їх визнали. А це означає, що ми визнали всі їхні фундаментальні документи, включаючи конституцію, а в конституції прописані кордони в межах Донецької та Луганської областей, коли вони були у складі України. Але ми розраховуємо, і я хочу наголосити, що всі спірні питання будуть вирішені під час переговорів між київською сьогоднішньою владою та керівництвом цих республік. На жаль, зараз ми розуміємо, що це неможливо, тому що бойові дії там продовжуються і, більш того, вони мають тенденцію до загострення, але, сподіваюся, так і буде у майбутньому”, – заявив він.



Сьогодні офіційні представники РФ відмовлялися відповісти на питання, про яку територію йдеться після того, як Путін підписав указ про "визнання незалежності" так званих "ЛНР" та "ДНР".



Нагадаємо, що Рада Федерації Росії 22 лютого дозволила президенту Володимиру Путіну використати збройні сили за кордоном, у тому числі ввести їх на окуповані території Донбасу.



Постанова набирає чинності з моменту її прийняття. Де як довго, з якою метою та якою чисельністю будуть використані російські війська, вирішує Путін.



Водночас, голова Ради Валентина Матвієнко сказала, що це будуть "миротворчі сили", які "допоможуть уникнути війни в регіоні".



Нагадаємо, що напередодні, 21 лютого, Путін визнав "незалежність" захоплених бойовиками територій Луганської та Донецької областей. У присутності ватажків псевдореспубліки Дениса Пушилина та Леоніда Пасічника він підписав укази про визнання ОРДЛО та закликав Держдуму та Раду федерації негайно визнати самопроголошені республіки.