Росія залучила дельфінів для зміцнення своєї бази у Севастополі - розвідка

12:58 23 червня Київ, Україна

Російський агресор вжив значних заходів щодо зміцнення безпеки своєї головної бази чорноморського флоту, розташованої у Севастополі.



За інформацією британської розвідки, для цього російська сторона навіть задіяла дресованих дельфінів.



За даними джерел, росіяни встановили не менше чотирьох шарів сіток та бонових загороджень, що закривають вхід до гавані. Проте система оборони не обмежується лише цими заходами.

"В останні тижні, швидше за все, було посилення захисту шляхом збільшення кількості навчених морських ссавців. Супутникові знімки свідчать про майже подвоєння плавучих загонів для ссавців у гавані, і, ймовірно, там мешкають дельфіни-афаліни", - йдеться у повідомленні розвідки.



Служба також вказує на використання росією дресованих морських тварин в Арктиці, хоча в цьому випадку не йдеться про дельфінів, а про китів-білух і тюленів. Вони виконують різні завдання, поставлені перед ними.