Росія залучила дельфінів для зміцнення своєї бази у Севастополі - розвідка

Російський агресор вжив значних заходів щодо зміцнення безпеки своєї головної бази чорноморського флоту, розташованої у Севастополі.
За інформацією британської розвідки, для цього російська сторона навіть задіяла дресованих дельфінів.
За даними джерел, росіяни встановили не менше чотирьох шарів сіток та бонових загороджень, що закривають вхід до гавані. Проте система оборони не обмежується лише цими заходами.
За інформацією британської розвідки, для цього російська сторона навіть задіяла дресованих дельфінів.
За даними джерел, росіяни встановили не менше чотирьох шарів сіток та бонових загороджень, що закривають вхід до гавані. Проте система оборони не обмежується лише цими заходами.
Служба також вказує на використання росією дресованих морських тварин в Арктиці, хоча в цьому випадку не йдеться про дельфінів, а про китів-білух і тюленів. Вони виконують різні завдання, поставлені перед ними.
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