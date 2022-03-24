Росія привласнила близько 800 іноземних літаків

Росія перевела до свого реєстру близько 800 літаків, що належать іноземним лізингодавцям або зареєстровані в іноземних реєстрах.
Про це пише британська ВВС із посиланням на заяву міністерства транспорту РФ.
Росія втратила 78 літаків, заарештованих за кордоном через санкції, йдеться в повідомленні.
У березні у Росії почав діяти закон, який дозволяє реєструвати права на іноземні літаки, що перебувають у лізингу у російських компаній.
Таким літакам видають російський сертифікат льотної придатності.
Санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, дають можливість лізинговим компаніям до 28 березня звільнитися від контрактів із російськими авіакомпаніями.
За даними Reuters, всього в Росії експлуатується 1367 повітряних суден.. З них 739 зареєстровано у іноземних реєстрах. Іноземним лізингодавцям належить 515 літаків. Їхня загальна вартість оцінюється в $10 млрд.
Росія втратила 78 літаків, заарештованих за кордоном через санкції, йдеться в повідомленні.
У березні у Росії почав діяти закон, який дозволяє реєструвати права на іноземні літаки, що перебувають у лізингу у російських компаній.
Таким літакам видають російський сертифікат льотної придатності.
Санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, дають можливість лізинговим компаніям до 28 березня звільнитися від контрактів із російськими авіакомпаніями.
За даними Reuters, всього в Росії експлуатується 1367 повітряних суден.. З них 739 зареєстровано у іноземних реєстрах. Іноземним лізингодавцям належить 515 літаків. Їхня загальна вартість оцінюється в $10 млрд.
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