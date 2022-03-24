Росія привласнила близько 800 іноземних літаків

19:54 24 березня Київ, Україна

Росія перевела до свого реєстру близько 800 літаків, що належать іноземним лізингодавцям або зареєстровані в іноземних реєстрах.

Про це пише британська ВВС із посиланням на заяву міністерства транспорту РФ.



Росія втратила 78 літаків, заарештованих за кордоном через санкції, йдеться в повідомленні.



У березні у Росії почав діяти закон, який дозволяє реєструвати права на іноземні літаки, що перебувають у лізингу у російських компаній.



Таким літакам видають російський сертифікат льотної придатності.



Санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, дають можливість лізинговим компаніям до 28 березня звільнитися від контрактів із російськими авіакомпаніями.



За даними Reuters, всього в Росії експлуатується 1367 повітряних суден.. З них 739 зареєстровано у іноземних реєстрах. Іноземним лізингодавцям належить 515 літаків. Їхня загальна вартість оцінюється в $10 млрд.