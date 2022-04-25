росія застосовувала у Бучі зброю часів Першої світової війни

16:02 25 квітня Київ, Україна

Десятки мирних жителів Бучі були вбиті малесенькими металевими стрілами зі снарядів російської артилерії. Йдеться про флешети, які активно використовували під час бойових дій у Першій світовій війні.

Про це пише The Guardian з посиланням на судмедексперти

«Ми з колегами знайшли кілька тонких, схожих на цвяхи предметів у тілах чоловіків та жінок у цьому регіоні. Їх дуже важко знайти в тілі, вони надто тонкі. Більшість тіл привезли з Буча-Ірпенського району», - повідомив Guardian український судово-медичний експерт Владислав Піровський.

Незалежні експерти зі зброї, які вивчили фотографії металевих стріл, знайдених у тілах, підтвердили, що це були флешети.

У роки Першої світової війни їх активно застосовували армії кайзерівської Німеччини та Російської імперії. Флешети в пачках чи касетах скидали з літаків на піхоту чи кавалерію супротивника. Завдяки своїй формі скинута з літака флешетта ближче до землі розганяється достатньо, щоб пробити дошку завтовшки до півтора сантиметра.



У сучасній артилерії флешети використовуються як готові вражаючі елементи у деяких снарядах. Такі боєприпаси стоять на озброєнні армії США (XM580E1) та Росії (снаряд 3Ш1 зі стрілоподібними ГПЕ, застосовується у складі пострілів 3ВШ1, 3ВШ3 та 3ВШ4).



Сучасний снаряд може містити до 8000 флешет. Після пострілу снаряди розриваються, вивільняючи вражаючі елементи над землею. Флешети можуть вразити ціль на відстані до 300 метрів від снаряда, що розірвався.. При попаданні в тіло жертви дротик може втрачати жорсткість, згинаючись у гачок, а частина оперення може відламатися і заподіяти додаткові поранення.



Правозахисні групи вже давно домагаються заборони використання стрілоподібних снарядів, проте ці боєприпаси не заборонені міжнародним правом. Застосування неточної смертоносної зброї у густонаселених цивільних районах є порушенням гуманітарного права, нагадують вони.