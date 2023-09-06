Росія переслідує кримчан за релігійною приналежністю - Лубінець

18:17 21 серпня Київ, Україна

Росія порушила понад 100 кримінальних справ проти кримчан за релігійною ознакою, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. З них 17 справ порушено проти членів "Свідків Єгови".



Про це у Телеграмі поінформував уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.



Лубінець заявив, що переслідування членів релігійних організацій у тимчасово окупованому Криму є грубим порушенням росією 18 статті Загальної декларації прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини та основних свобод, згідно з якими кожен має право на свободу думки, совісті та релігії.



Він також зазначив, що Женевська конвенція забороняє застосування законів країни-окупанта на окупованій території.