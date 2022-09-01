Росія практично не контролює ситуацію у Чорному морі - британська розвідка

15:54 16 серпня Київ, Україна

Чорноморський флот росії зайняв нехарактерну для себе оборонну позицію та слабко контролює ситуацію в Чорному морі. Про це повідомляє британське Міноборони у щоденному звіті військової розвідки.



Нинішня поведінка військово-морських сил росії у Чорному морі контрастує з підвищеною активністю флоту в інших морях, типовою для цієї пори року. Патрулювання зазвичай обмежується водами не більше видимості узбережжя Криму.

У той самий час флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів.

«Чорноморський флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, але нині зазнає труднощів із здійсненням ефективного контролю над морем. Він втратив свій флагман „москва“, значну частину бойових літаків морської авіації та контроль над островом Зміїний», — йдеться у звіті.

Обмежені можливості чорноморського флоту підривають загальну стратегію російського вторгнення, вважають у Лондоні. Морська загроза Одесі нині значною мірою нейтралізована. Це означає, що Україна може зберегти ресурси на цьому напрямку, щоб чинити тиск на російські війська в іншому місці.



У липні заступник міністра оборони України генерал-майор запасу Володимир Гаврилов заявляв, що ЗСУ за допомогою західного озброєння здатні знищити російський чорноморський флот і повернути Крим Україні. Він додав, що росія має відмовитись від Криму, якщо хоче продовжувати існувати як держава.



Українські офіційні особи неодноразово говорили про плани атакувати Кримський півострів, який москва використовує для переправи своєї зброї та військової техніки в Україну. 16 липня представник Головного управління розвідки Міноборони країни Вадим Скибицький оголосив, що американські системи HIMARS будуть застосовуватись українськими солдатами для ударів по російських об'єктах у Криму.