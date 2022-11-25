Росія витратила на війну з Україною чверть свого річного бюджету - Forbes

07:38 25 листопада Київ, Україна

За дев'ять місяців вторгнення в Україну росія витратила на ведення війни $82 мільярди – це чверть річного бюджету країни.

Про це свідчать розрахунки Forbes.

Зазначається, що основною статтею витрат армії під час війни є боєприпаси та військові.

За даними Forbes, росія у війні використала від 10 000 до 50 000 снарядів на день, а середня ціна радянського калібру - близько $1000.
"Отже, тільки на забезпечення артилерії росіяни витратили понад $5,5 млрд", - зазначають у Forbes.
Також росія випустила по Україні понад 4 тисячі ракет, середня вартість однієї одиниці якої становить $3 млн.

Крім того, російська федерація витрачає значні суми на виплати зарплати військовим та забезпечення їх амуніцією.. На день на одного солдата росія витрачає близько $200 на день. Таким чином, з огляду на проведення останніх хвиль мобілізації, витрати на зарплату військових
становлять близько $2,7 млрд.
Окремим пунктом Forbes називає "російський ленд-ліз", маючи на увазі російську техніку, захоплену ЗСУ.

Посилаючись на дані проекту Oryx, повідомляє, що загальна вартість військових трофеїв України складає майже $2 млрд без урахування легкого озброєння та боєприпасів.

Зважаючи на зазначені цифри Forbes робить висновок, що наступного року "рахунок за війну" може стати занадто високим для росії.