Росія витратила на війну з Україною чверть свого річного бюджету - Forbes

За дев'ять місяців вторгнення в Україну росія витратила на ведення війни $82 мільярди – це чверть річного бюджету країни.
Про це свідчать розрахунки Forbes.
Зазначається, що основною статтею витрат армії під час війни є боєприпаси та військові.
За даними Forbes, росія у війні використала від 10 000 до 50 000 снарядів на день, а середня ціна радянського калібру - близько $1000.
Про це свідчать розрахунки Forbes.
Зазначається, що основною статтею витрат армії під час війни є боєприпаси та військові.
За даними Forbes, росія у війні використала від 10 000 до 50 000 снарядів на день, а середня ціна радянського калібру - близько $1000.
Також росія випустила по Україні понад 4 тисячі ракет, середня вартість однієї одиниці якої становить $3 млн.
Крім того, російська федерація витрачає значні суми на виплати зарплати військовим та забезпечення їх амуніцією.. На день на одного солдата росія витрачає близько $200 на день. Таким чином, з огляду на проведення останніх хвиль мобілізації, витрати на зарплату військових
становлять близько $2,7 млрд.
Окремим пунктом Forbes називає "російський ленд-ліз", маючи на увазі російську техніку, захоплену ЗСУ.
Посилаючись на дані проекту Oryx, повідомляє, що загальна вартість військових трофеїв України складає майже $2 млрд без урахування легкого озброєння та боєприпасів.
Зважаючи на зазначені цифри Forbes робить висновок, що наступного року "рахунок за війну" може стати занадто високим для росії.
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