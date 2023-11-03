Росія витратила $55,2 млн на дестабілізацію ситуації у Молдові

17:34 03 листопада Київ, Україна

Голова Служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мустяце заявив, що росія витратила 1 мільярд леїв (приблизно 55,2 мільйона доларів) на дестабілізацію ситуації в Молдові.



Про це повідомив NewsMaker.



За даними Служби інформації та безпеки (СІБ), починаючи з другої половини 2022 року, спостерігається підготовка та реалізація зовнішнього сценарію диверсійних дій на території Молдови з метою скинути демократичний уряд насильницьким шляхом та захопити політичний контроль силами кримінальних угруповань, які підпорядковані іншим державам.



Мустяце зазначив, що організатори цього сценарію пов'язані з російськими структурами, відповідальними за розробку політичних технологій, та з російськими спецслужбами. Вони пов'язані з адміністрацією президента росії. Авторами цього сценарію на території Молдови є учасники організованої злочинної групи, яку очолює Ілан Шор.



Для дестабілізації ситуації у Молдові Ілан Шор використовує кілька політичних партій, зокрема партію "Шанс". Також його злочинне угруповання підтримує інший молдавський олігарх – Влад Плахотнюк.



СІБ провела масштабну операцію з метою вплинути на виборчі процеси, включаючи приховане фінансування виборчої кампанії партії "Шанс". Це фінансування, за даними, перевищило 90 мільйонів леїв і значною мірою надійшло з-за кордону, включаючи росію.



СІБ також повідомила, що кандидати від партії "Шанс" у ході виборчої кампанії пообіцяли реалізувати кілька соціальних та інфраструктурних проєктів, у яких брав участь громадянин росії та Ізраїлю Ігал/Ігор Швед. Сума фінансування від Ігала Шведа склала близько 1 032 737 євро та 280 тисяч доларів.



СІБ запевнила, що підготувала докладну доповідь про спроби росії дестабілізувати ситуацію в Молдові за допомогою злочинного угруповання Ілана Шора і направила його до низки державних органів, включаючи Центральну виборчу комісію, Національний центр боротьби з корупцією та Генеральну прокуратуру.