Росія витратила 300 млн доларів на підкуп партій у різних країнах

11:20 14 вересня Київ, Україна

З 2014 року росія таємно переказала понад 300 мільйонів доларів і планувала таємно переказати ще щонайменше сотні мільйонів іноземним політичним партіям, посадовим особам та політикам у більш ніж 20 країнах, щоб вплинути на результати виборів.

Про це розповів високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена з посиланням на американську розвідку, повідомляє CNN.



Чиновник повідомив, що росія мотивована "спробою підірвати демократію у всіх цих країнах". На його думку, одним із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу є його викриття.



США поділилися інформацією з країнами, які постраждали від дій росіян, і адміністрація Байдена сподівається, що оприлюднення цієї інформації покаже, що прихований політичний вплив росії є "глобальним явищем, що потребує скоординованих дій", а росія та партії, які вона підтримує, будуть офіційно попереджені.



Повідомляється, що держсекретар США Ентоні Блінкен направив результати розвідки до посольств у всьому світі. Глобальне втручання росії було задокументовано, зокрема, у Боснії та Герцеговині, Чорногорії та Албанії.