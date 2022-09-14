Росія витратила 300 млн доларів на підкуп партій у різних країнах

11:20 14 вересня Київ, Україна

З 2014 року росія таємно переказала понад 300 мільйонів доларів і планувала таємно переказати ще щонайменше сотні мільйонів іноземним політичним партіям, посадовим особам та політикам у більш ніж 20 країнах, щоб вплинути на результати виборів.
 
Про це розповів високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена з посиланням на американську розвідку, повідомляє CNN.

Чиновник повідомив, що росія мотивована "спробою підірвати демократію у всіх цих країнах". На його думку, одним із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу є його викриття.

США поділилися інформацією з країнами, які постраждали від дій росіян, і адміністрація Байдена сподівається, що оприлюднення цієї інформації покаже, що прихований політичний вплив росії є "глобальним явищем, що потребує скоординованих дій", а росія та партії, які вона підтримує, будуть офіційно попереджені.

Повідомляється, що держсекретар США Ентоні Блінкен направив результати розвідки до посольств у всьому світі. Глобальне втручання росії було задокументовано, зокрема, у Боснії та Герцеговині, Чорногорії та Албанії.
"Для росії переваги "прихованого політичного фінансування" подвійні: збільшення впливу на осіб та партії та ймовірність того, що ці партії добре покажуть себе на виборах. Приховані відносини між цими партіями та їхніми російськими покровителями підривають цілісність демократичних інституцій та віру суспільства у них", - зазначає Блінкен.