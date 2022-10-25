Росія втратила в Україні понад чверть гелікоптерів Ка-52 — британська розвідка

10:00 25 жовтня Київ, Україна

Росія не має переваги в повітрі і все частіше ризикує вертольотами на полі бою. Армія росії в Україні втратила більше чверті вертольотів Ка-52 "Алігатор".

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"Було не менше 23 підтверджених втрат російського ударного вертольота Ка-52 в Україні з моменту вторгнення. Це становить понад 25% поточного парку російських ВПС із 90 Ка-52 та майже половину загальних втрат росії в Україні", — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці зазначили, що російські ударні гелікоптери, ймовірно, особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів, оскільки часто працюють в умовах меншого прикриття з боку бойових літаків, ніж це передбачено російською військовою доктриною.

"Росії все ще не вдається зберегти належну перевагу в повітрі, щоб надійно надавати ефективну підтримку з повітря неподалік лінії фронту, а її артилерійські боєприпаси закінчуються", - йдеться в повідомленні.

У британському відомстві вважають, що російські командири все частіше вдаються до виконання ударних вертолітних місій високого ризику як одного з доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою.