Росія втратила в Україні понад чверть гелікоптерів Ка-52 — британська розвідка

Росія не має переваги в повітрі і все частіше ризикує вертольотами на полі бою. Армія росії в Україні втратила більше чверті вертольотів Ка-52 "Алігатор".
Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
У британській розвідці зазначили, що російські ударні гелікоптери, ймовірно, особливо постраждали від українських переносних зенітно-ракетних комплексів, оскільки часто працюють в умовах меншого прикриття з боку бойових літаків, ніж це передбачено російською військовою доктриною.
У британському відомстві вважають, що російські командири все частіше вдаються до виконання ударних вертолітних місій високого ризику як одного з доступних варіантів забезпечення безпосередньої підтримки військ у бою.
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