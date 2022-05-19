росія втратила 85% текстильної сировини

13:02 19 травня Київ, Україна

Через санкції російські переробники текстилю залишилися майже без сировини.

Тепер необхідно в сім разів наростити збір старого одягу, аналогічний системі збору макулатури, але на це підуть роки, кажуть учасники ринку.



Так, російські переробники текстилю втратили 85% сировини для обтиральної ганчірки та регенеративного волокна.



Першу закуповують машинобудівні та ремонтні підприємства, другу – для випуску утеплювальних та ізоляційних матеріалів, подушок та матраців.



Переробники текстилю у травні перестали завозити імпортну сировину, на яку припадало 73% обсягу, необхідного для їхньої роботи, заявив гендиректор Лаут Ресайклінг (переробляв до 700 т текстилю на місяць, близько 40% ринку) Євген Садовський.



У пресслужбі "Російського екологічного оператора" (РЕО), куратора галузі поводження з відходами, підтвердили ці дані. Ще 12% сировини пішло з ринку разом зі шведською мережею H&M – у її магазинах збирали старий одяг.



За словами директора з виробництва підмосковної компанії "Т-текстиль" Олександра Завгороднього, дефіцит сировини заповнити не вдається, а ціни на російський вторинний текстиль зросли втричі.



Глава РЕО Денис Буцаєв каже, що вирішити проблему можна за рахунок створення системи збирання старого одягу, аналогічної системі збирання макулатури.



Зазначається, що потужності з переробки вторинного текстилю у росії становлять трохи більше 25 тис. тонн на рік.



Учасники ринку визнають, що доставка сировини з Європи подорожчала у сім-вісім разів.