Росія отримала від Ірану 250 дронів-камікадзе

17:07 19 грудня Київ, Україна

Російська федерація отримала від Ірану ще одну партію іранських дронів-камікадзе.



Загалом окупанти отримали 250 Шахедів.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників зустрічі лідерів Об'єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF).



За словами президента, сьогодні рф атакувала Україну іранськими дронами з нової партії. Ворог випустив 34 дрони-камікадзе.

Це Шахеди з нової партії, яку отримала росія від Ірану. 250 штук - стільки всього Шахедів наразі отримано державою-терористом", - зазначив він.



Як заявив глава держави, російські ракети та іранські дрони постійно застосовуються для ударів насамперед по українській енергетиці.



За його словами, лише один нещодавній масований удар по Україні 16 грудня зачепив понад 20 мільйонів жителів. В результаті міста-мільйонники та більшість регіонів залишилися без електрики. Всього на той вечір було відключено від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Без води та тепла залишилося понад десять мільйонів людей.