Росія викрадає українських дітей через гуманітарні місії - Андрющенко

Радник міського голови міста Маріуполь Петро Андрющенко повідомляє про викрадення українських дітей через російські гуманітарні місії, зокрема через ініціативу "Дітям у руки", якою керує російська уповноважена з прав дітей марія львова-бєлова.
Інформація вказує на те, що ініціативу "Дітям у руки" було створено під егідою російської гуманітарної місії (РГМ) у листопаді 2022 року. У квітні розпочалася реклама та збір коштів на регіональних сайтах представників уповноваженого з прав дітей. У звітах "Дітям у руки" за липень-серпень 2022 року зазначається, що під час візиту марії львової-бєлової було вивезено з Донецької області 13 дітей для влаштування в сім'ї, а 133 дитини отримали громадянство росії. Це сталося навіть до проведення псевдореферендуму. Звіт за вересень – грудень свідчить про вивезення 433 дітей на територію росії з окупованих українських територій.
Андрющенко наголошує, що Україна продовжуватиме пошуки дітей доти, доки їх не буде знайдено. Оприлюднені факти можуть допомогти зібрати докази щодо осіб, які підозрюються у викраденні дітей.
Інформація вказує на те, що ініціативу "Дітям у руки" було створено під егідою російської гуманітарної місії (РГМ) у листопаді 2022 року. У квітні розпочалася реклама та збір коштів на регіональних сайтах представників уповноваженого з прав дітей. У звітах "Дітям у руки" за липень-серпень 2022 року зазначається, що під час візиту марії львової-бєлової було вивезено з Донецької області 13 дітей для влаштування в сім'ї, а 133 дитини отримали громадянство росії. Це сталося навіть до проведення псевдореферендуму. Звіт за вересень – грудень свідчить про вивезення 433 дітей на територію росії з окупованих українських територій.
Андрющенко наголошує, що Україна продовжуватиме пошуки дітей доти, доки їх не буде знайдено. Оприлюднені факти можуть допомогти зібрати докази щодо осіб, які підозрюються у викраденні дітей.
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