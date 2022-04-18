Росія підштовхнула США до виходу з Договору по відкритому небу

13:22 22 листопада Київ, Україна

Незважаючи на спроби зберегти хоча б видимість взаємного співробітництва, протистояння між Америкою і Росією ніколи не припинялося. Як стало відомо, Сполучені Штати припиняють своє членство в Договорі з відкритого неба (ДВН). Сьогодні, 22 листопада, закінчується шість місяців відтоді, як американська адміністрація направила країнам-учасницям договору офіційне повідомлення про вихід з нього. Головною причиною такого кроку було названо невиконання договору з боку Росії.

Таким чином, США більше не зможуть проводити обльоти будь-яких територій учасників угоди для спостереження за військовою діяльністю, а також мати доступ до отриманих під час польотів даних.

У заяві держсекретаря Майкла Помпео від 21 травня було зазначено, що Вашингтон може бути готовий переглянути рішення про вихід, якщо Росія "продемонструє повернення до повного дотримання цього договору щодо зміцнення довіри". Президент США Дональд Трамп тоді ж повідомив про шанс досягти нової угоди.

За минулі шість місяців американська сторона не заявляла про досягнення домовленостей з Росією. У Москві в свою чергу неодноразово підкреслювали неприйнятність висунутих Вашингтоном умов для скасування рішення, схарактеризувавши їх як ультиматуми.

Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році представниками 23 країн-членів ОБСЄ. На цей момент кількість учасників документа досягла 34, включаючи США і Росію. В рамках угоди сторони можуть проводити спостережні польоти над територіями одна однієї, а також використовувати фото- і відеозйомку.