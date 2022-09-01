Росія підштовхує світ до ядерної катастрофи - Річард Міллс

Заступник постпреду США в ООН Річард Міллс заявив, що через росію, яка використовує ЗАЕС як плацдарм для війни, світ перебуває на межі ядерної катастрофи.
На думку Міллса, росія сама створила цей ризик і тільки вона може його усунути, повідомляє CNN.
Міллс приєднався до заклику генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша створити демілітаризовану зону в районі АЕС. Такий крок дозволить МАГАТЕ відвідати об'єкт, провести інспекцію та оцінити безпеку та захищеність атомної станції, вважає він.
ООН, у свою чергу, готова забезпечити безпеку та підтримати необхідними засобами місію МАГАТЕ, яка зможе вирушити на Запорізьку АЕС із Києва, заявила заступниця генерального секретаря з політичних питань та питань миробудування Розмарі ДіКарло. За її словами, для цього знадобиться згода України та росії. Наразі МАГАТЕ веде консультації з усіма сторонами щодо якнайшвидшого відправлення такої місії.
За словами ДіКарло, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш обговорив питання цілісності, безпеки та охорони АЕС як з міністром оборони росії сергієм шойгу, так і з президентом України Володимиром Зеленським.
Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня, але її працездатність продовжують підтримувати українські інженери. З початку серпня об'єкт регулярно зазнає обстрілів з боку росії. У разі аварії на ЗАЕС доведеться евакуювати 400 тисяч жителів із Запорізької та Дніпропетровської областей. До 50-кілометрової зони обов'язкового відселення потраплять міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші.
Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня, але її працездатність продовжують підтримувати українські інженери. З початку серпня об'єкт регулярно зазнає обстрілів з боку росії. У разі аварії на ЗАЕС доведеться евакуювати 400 тисяч жителів із Запорізької та Дніпропетровської областей. До 50-кілометрової зони обов'язкового відселення потраплять міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші.
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