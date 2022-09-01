Росія підштовхує світ до ядерної катастрофи - Річард Міллс

18:38 24 серпня Київ, Україна

Заступник постпреду США в ООН Річард Міллс заявив, що через росію, яка використовує ЗАЕС як плацдарм для війни, світ перебуває на межі ядерної катастрофи.

На думку Міллса, росія сама створила цей ризик і тільки вона може його усунути, повідомляє CNN.

Міллс приєднався до заклику генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша створити демілітаризовану зону в районі АЕС. Такий крок дозволить МАГАТЕ відвідати об'єкт, провести інспекцію та оцінити безпеку та захищеність атомної станції, вважає він.

"Україна, сусідні держави, вся міжнародна спільнота живуть під загрозою ядерної катастрофи, і люди зі зрозумілих причин налякані", - сказав Міллс, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН.

ООН, у свою чергу, готова забезпечити безпеку та підтримати необхідними засобами місію МАГАТЕ, яка зможе вирушити на Запорізьку АЕС із Києва, заявила заступниця генерального секретаря з політичних питань та питань миробудування Розмарі ДіКарло. За її словами, для цього знадобиться згода України та росії. Наразі МАГАТЕ веде консультації з усіма сторонами щодо якнайшвидшого відправлення такої місії.

«Нам має бути зрозуміло, що будь-яке потенційне пошкодження Запорізької станції чи будь-яких інших ядерних об'єктів в Україні, що веде до можливого ядерного інциденту, матиме катастрофічні наслідки не лише для довколишніх територій, а й для регіону та за його межами», — попередила ДіКарло.