Росія підготувала плани військових дій проти України - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України".
Він зазначив, що наразі невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення.
Держсекретар США додав, що поки що не розкриватиме, якими будуть ці санкції.
Він також повідомив, що найближчими днями та тижнями Вашингтон співпрацюватиме з країнами НАТО та партнерами над деталями санкцій: "Дуже важливо, щоб Росія розуміла, що будь-які дії, над якими вона розмірковує, матимуть серйозні наслідки".
Також Блінкен зазначив, що держави НАТО "дбають про те, щоб Україна мала можливість захистити себе". Блінкен застеріг Росію, що у разі подальшої агресії НАТО посилюватиме свою оборону.
Нагадаємо, головною темою порядку денного зустрічі глав МЗС країн НАТО у Ризі є нарощування Росією військової присутності біля кордонів України.
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