Росія підготувала плани військових дій проти України - Блінкен

15:21 02 грудень Київ, Україна

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України".

"Дані плани охоплюють зусилля щодо дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США у Ризі після зустрічі глав МЗС країн НАТО.

Він зазначив, що наразі невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення.

"Але ми знаємо, що він створив можливість зробити це дуже швидко, якщо це вирішить", - додав Блінкен.

"Якщо Росія продовжить йти шляхом конфронтації щодо України, ми дали зрозуміти, що дамо рішучу відповідь, яка включатиме низку високоефективних економічних заходів, від вживання яких ми досі утримувалися", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США додав, що поки що не розкриватиме, якими будуть ці санкції.

"Але ми поділилися нашими міркуваннями з союзниками та партнерами. І я побачив велетенську солідарність з боку всіх у рішучості та намірі вжити сильних заходів, якщо Росія вторгнеться в Україну", - додав держсекретар.

Він також повідомив, що найближчими днями та тижнями Вашингтон співпрацюватиме з країнами НАТО та партнерами над деталями санкцій: "Дуже важливо, щоб Росія розуміла, що будь-які дії, над якими вона розмірковує, матимуть серйозні наслідки".



Також Блінкен зазначив, що держави НАТО "дбають про те, щоб Україна мала можливість захистити себе". Блінкен застеріг Росію, що у разі подальшої агресії НАТО посилюватиме свою оборону.



Нагадаємо, головною темою порядку денного зустрічі глав МЗС країн НАТО у Ризі є нарощування Росією військової присутності біля кордонів України.