Росія під приводом навчань продовжує направляти війська до Білорусі

12:31 22 січень Київ, Україна

Невже Росія вичерпала свої військові потужності в центральних та західних військових округах, що для проведення в Білорусі навчань Союзна рішучість-2022 почала перетягувати до союзної країни свої війська аж із Далекого Сходу та Сибіру? Можливо, центральні військові округи залишилися стерегти Кремль? Як би, заплутавши свої багатоходівки, Путін довірливо не оголився перед китайськими «друзями».

За останніми повідомленнями Міноборони РФ, з метою участі у майбутніх навчаннях до Білорусі зі Східного військового округу перекинуто винищувачів Су-35.. Літній склад разом із білоруськими колегами відпрацьовуватиме польоти на максимальну дальність, до чого вже заздалегідь проведено техпідготовку.

Попередньо Росія планувала задіяти у білоруських навчаннях 12 винищувачів Су-35 та один дивізіон комплексів ППО малої дальності Панцир-С. Але за фактом уже перекинула туди два дивізіони зенітно-ракетних систем С-400 із Хабаровського краю.

Як заплановано, навчання Союзна рішучість-2022 пройдуть у два етапи: спочатку буде проведено перекидання та створення угруповань військ, а з 10 по 20 лютого – пройде саме військове вчення.

Про чисельність задіяних військових не повідомляється, але відомо, що буде залучено як усі Збройні сили Білорусі, так і частини Східного військового округу, космічні та десантні війська Росії.