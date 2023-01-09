Росія майже напевно використала найновіші Су-57 FELON проти України - британська розвідка
14:09 09 січня Київ, Україна
Росія майже напевно використала найновіші винищувачі Су-57 FELON проти України, повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
"Принаймні, з червня 2022 року повітряно-космічні сили росії майже напевно використали Су-57 FELON для виконання завдань проти України. FELON — це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку", — говориться. у звіті.
У розвідці вважають, що ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над територією росії, запускаючи в Україну ракети класу "повітря-земля" або "повітря-повітря" великої дальності.
У Міноборони Великобританії зазначили, що останні комерційно доступні супутникові знімки показують п'ять FELON, припаркованих на авіабазі Ахтубінськ в Астраханській області росії. Там розташований 929-й льотно-випробувальний центр.
"Оскільки це єдина відома база FELON, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України. Росія, швидше за все, надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скороченню перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати FELON над Україною. Це ознака того, що росія продовжує уникати ризику використання своїх військово-повітряних сил у війні", — йдеться у звіті.
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