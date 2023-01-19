Росія планує з пропагандистською метою перекинути в Україну новітні танки "Армата" - британська розвідка

10:07 19 січня Київ, Україна

Росія, найімовірніше, розглядає можливість розміщення невеликої кількості своїх нових основних бойових танків Т-14 "Армата" в Україні з пропагандистською метою.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"Наприкінці грудня 2022 року зображення показали Т-14 на полігоні на півдні росії: це місце пов'язували з діяльністю перед розгортанням для операції в Україні. Це сталося після того, як проурядові російські ЗМІ стверджували, що Т-14 готуються до розгортання», – йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначають, що поки що неясно, чи перемістила росія цей тип танків в Україну. При цьому використання "Армати" проти Сил оборони передбачає ризики для росії.

"Будь-яке розгортання Т-14, ймовірно, буде ризикованим рішенням для росії. Одинадцять років розробки програми супроводжувалися затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про проблеми з виробництвом", - наголошується у повідомленні.

Додатковим викликом для росії є налагодження логістичного ланцюга для Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки.

"Якщо росія розгорне Т-14, то, швидше за все, у пропагандистських цілях. Виробництво, ймовірно, йде лише у десятках, тоді як командири навряд чи довіряться машині у бою”, - підсумували у Міноборони королівства.

У квітні 2022 року Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що в росії зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектувальних.