Росія планує з пропагандистською метою перекинути в Україну новітні танки "Армата" - британська розвідка

Росія, найімовірніше, розглядає можливість розміщення невеликої кількості своїх нових основних бойових танків Т-14 "Армата" в Україні з пропагандистською метою.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
У міністерстві зазначають, що поки що неясно, чи перемістила росія цей тип танків в Україну. При цьому використання "Армати" проти Сил оборони передбачає ризики для росії.
Додатковим викликом для росії є налагодження логістичного ланцюга для Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки.
У квітні 2022 року Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що в росії зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектувальних.
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