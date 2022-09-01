Росія планує вдарити по інфраструктурі України - США

08:05 23 серпня Київ, Україна

Окупанти планують вдарити по цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомив Reuters із посиланням на американського чиновника.

"У нас є інформація про те, що росія збільшує сили для завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями. Враховуючи послужний список росії в Україні, ми стурбовані загрозою, що зберігається, яку російські удари становлять для мирного населення і цивільної інфраструктури".



Чиновник сказав, що ця заява ґрунтується на знижених даних розвідки США.



Головне управління розвідки Міноборони закликає українців бути особливо обережними 24 серпня, у День Незалежності, через загрозу ракетних ударів та провокацій з боку росії.