Росія планує провести "референдуми" на окупованих територіях України найближчими тижнями - Держдеп США

10:48 31 серпня Київ, Україна

Москва готується провести фіктивні "референдуми" у районах України, які перебувають під її контролем. Росія маніпулюватиме результатами цих "референдумів", щоб помилково заявити про "бажання" українського народу приєднатися до росії.

Йдеться про проведення голосувань у ДНР, ЛНР, Херсонській та частково Запорізькій та Харківській областях, уточнюють у Держдепі США.

Вашингтон вважає, що організація плебісциту супроводжуватиметься пропагандистськими та дезінформаційними кампаніями, а також фальсифікаціями. США мають намір протистояти цьому та продовжувати надавати підтримку народу України та її демократично обраному уряду.

«У нашому арсеналі, як і раніше, є низка дій, яким ми можемо продовжувати піддавати росію, будь то економічні санкції та інші», — пообіцяв заступник представника Держдепартаменту США Ведант Пател.

На територіях України, які під контролем російських військових, проросійська влада неодноразово заявляла, що має намір провести "референдуми" про вступ до складу росії.



Як можливу дату проведення «референдумів» називали єдиний день голосування в росії — 11 вересня.. Президент України Володимир Зеленський попереджав, що якщо росія влаштує плебісцит на захоплених українських територіях, то про переговори між москвою та Києвом доведеться забути.



На цей момент росія захопила 60% Запорізької області, 55% Донецької області, а також усю Херсонську та Луганську області.



В американському Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російська влада прискорює підготовку до "референдуму" з метою анексії української території. Спочатку планувалося провести «єдиний день голосування», але тепер розглядається варіант семиденного «голосування з дому», під час якого озброєні російські військові ходитимуть по квартирах та «опитуватимуть» громадян.