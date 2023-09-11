Росія планує мобілізувати від 400 до 700 тисяч людей для війни з Україною

08:34 11 вересня Київ, Україна

За даними ранкового зведення Генштабу Збройних сил України, окупанти планують мобілізувати найближчим часом від 400 000 до 700 000 осіб з території росії та тимчасово окупованих українських територій. Ще близько 40 000 осіб можуть бути мобілізовані із Чеченської Республіки.



За інформацією військових, жителів Чеченської Республіки, можливо, використовуватимуть окупанти як "загороджувальні загони", розміщуючи їх позаду російських військ.



Тим часом у москві та Санкт-Петербурзі заплановані цифри мобілізації знову залишаються мінімальними.



"На фронт як "гарматне м'ясо" вкотре підуть пересічні громадяни - жителі російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати", - йдеться у повідомленні Генштабу.