Росія планує масову вирубку українського лісу – розвідка. Документ

13:27 15 березня Київ, Україна

Росія планує масові вирубки українських лісів.

Про це йдеться у листі міністра оборони Росії Сергія Шойгу "Про можливість вирубки на землях оборони", адресованому особисто президенту РФ Володимиру Путіну, повідомляє Головне управління розвідки України 15 березня.



Зазначається, що метою документу є отримання дозволу на тотальну вирубку українських лісів, дерев, чагарників та зелених насаджень.. Плануються вирубки будь-якої інтенсивності та віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини.



Як йдеться у листі, невикористану для потреб ЗС РФ деревину продадуть, а отримані кошти підуть на забезпечення російської армії.



"На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, перебувають у зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень – це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду. Востаннє подібне на теренах України відбувалося під час фашистської окупації. Коли загарбники знищували та відвозили матеріальні та природні цінності", - йдеться у повідомленні розвідки.