Росія планує анексувати частину сходу України - Постпред США в ОБСЄ

Постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер заявив, що Білий дім має інформацію про плани росії приєднати частину сходу України, повідомляє AP.
За словами Карпентера, росія збирається провести у Луганській та Донецькій областях фіктивні референдуми, за підсумками яких ці територіальні утворення будуть приєднані до рф. Також, заявив він, є ознаки того, що росія має намір провести референдум про незалежність у Херсонській області.
За словами Карпентера, росія планує провести фіктивні референдуми в Донецькій та Луганській областях, які «намагаються надати видимості демократичної чи виборчої легітимності» і приєднати ці утворення до росії. Він також сказав, що є ознаки того, що росія має намір організувати голосування за незалежність у Херсоні, результати якого також будуть сфальшовані.
США та їхні союзники, наголосив Карпентер, результатів таких «референдумів» не визнають.
За словами Карпентера, росія збирається провести у Луганській та Донецькій областях фіктивні референдуми, за підсумками яких ці територіальні утворення будуть приєднані до рф. Також, заявив він, є ознаки того, що росія має намір провести референдум про незалежність у Херсонській області.
За словами Карпентера, росія планує провести фіктивні референдуми в Донецькій та Луганській областях, які «намагаються надати видимості демократичної чи виборчої легітимності» і приєднати ці утворення до росії. Він також сказав, що є ознаки того, що росія має намір організувати голосування за незалежність у Херсоні, результати якого також будуть сфальшовані.
США та їхні союзники, наголосив Карпентер, результатів таких «референдумів» не визнають.
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