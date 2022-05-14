Росія перейшла до третьої фази війни в Україні – оборонної, - МВС

08:15 14 травня Київ, Україна

Як заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, Росія вступила у третю фазу повномасштабної війни в Україні та готується до довгострокової битви.

При цьому радник міністра зазначив, що першою фазою була спроба захопити Україну "за пару днів", другою – провести велике оточення Сил оборони України на сході нашої країни.

"Одне оточення планували дуже велике, хотіли відрізати аж від Павлограда, друге оточення планували так, щоб разом із Краматорськом та Слов'янськом, а тепер їм залишилося вкрай маленьке оточення - фактично Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але й цього вони зробити не можуть", - звернув увагу Андрусів.

Він зазначив, що зараз окупанти перейшли до третьої фази війни, коли вони починають готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися.