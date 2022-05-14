Росія перейшла до третьої фази війни в Україні – оборонної, - МВС
08:15 14 травня Київ, Україна
Як заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, Росія вступила у третю фазу повномасштабної війни в Україні та готується до довгострокової битви.
При цьому радник міністра зазначив, що першою фазою була спроба захопити Україну "за пару днів", другою – провести велике оточення Сил оборони України на сході нашої країни.
"Одне оточення планували дуже велике, хотіли відрізати аж від Павлограда, друге оточення планували так, щоб разом із Краматорськом та Слов'янськом, а тепер їм залишилося вкрай маленьке оточення - фактично Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але й цього вони зробити не можуть", - звернув увагу Андрусів.
Він зазначив, що зараз окупанти перейшли до третьої фази війни, коли вони починають готуватися до оборони рубежів, на яких зупинилися.
"Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну на дуже довгу... Вони розраховують, що кризи, які викликає війна, посадять Захід за стіл переговорів з ними, і Захід спробує нас щось обміняти", - сказав він.
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