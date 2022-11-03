Росія перейшла до прихованої мобілізації - Генштаб

Незважаючи на заяви військово-політичного керівництва російської федерації про завершення мобілізаційної кампанії, жителів росії продовжують мобілізувати в армію, але в прихованому режимі. Крім того, росія намагається повернути на службу раніше звільнених військових, у тому числі через поранення.
Про це на брифінгу у Military Media Center заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.
Зокрема, військовий розповів, що в росії зупинено публічність та показовість мобілізаційних заходів. Водночас, за його словами, російські військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір охочих укласти контракт та приєднатися до війни проти України.
Крім того, російське керівництво намагається повернути на службу військових, звільнених у минулому.
Про це на брифінгу у Military Media Center заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.
Зокрема, військовий розповів, що в росії зупинено публічність та показовість мобілізаційних заходів. Водночас, за його словами, російські військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір охочих укласти контракт та приєднатися до війни проти України.
Крім того, російське керівництво намагається повернути на службу військових, звільнених у минулому.
Ситуація на фронті
За словами генерала, українські військові намагаються стримувати російські збройні формування у районах населених пунктів Берестове, Соледар та Бахмут у Донецькій області.
За словами генерала, українські військові намагаються стримувати російські збройні формування у районах населених пунктів Берестове, Соледар та Бахмут у Донецькій області.
Він додав, що протягом останнього тижня продовжуються бої в районі Павлівки.
Крім того, протягом тижня росіяни виявляли високу активність на ділянках Піски – Водяне, Покровське – Бахмут, Зайцеве – Майорськ та інших.
За його словами, на Волинському, Житомирському та Київському напрямках ситуація залишається стабільною.
Він додав, що у більш віддаленій перспективі існує загроза формування угруповання, яке може бути залучене до агресії проти України.
Генерал також розповів, що протягом жовтня рф перемістила близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою, а також 200 пасажирських вагонів та понад 100 вантажних вагонів із військовим майном.
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