Росія перейшла до прихованої мобілізації - Генштаб

14:17 03 листопада Київ, Україна

Незважаючи на заяви військово-політичного керівництва російської федерації про завершення мобілізаційної кампанії, жителів росії продовжують мобілізувати в армію, але в прихованому режимі. Крім того, росія намагається повернути на службу раніше звільнених військових, у тому числі через поранення.



Про це на брифінгу у Military Media Center заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.



Зокрема, військовий розповів, що в росії зупинено публічність та показовість мобілізаційних заходів. Водночас, за його словами, російські військкомати отримали вказівку продовжувати пошук та набір охочих укласти контракт та приєднатися до війни проти України.



Крім того, російське керівництво намагається повернути на службу військових, звільнених у минулому.

"Здійснюються спроби повернути до лав рф військовослужбовців, які отримали поранення, і звільнених. Крім того, з метою поповнення молодшого офіцерського складу рішенням мо рф прискорено підготовку курсантів випускних курсів. Зокрема, дату завершення закладів перенесено з червня 2023 року на грудень поточного року", – повідомив Громов.

Ситуація на фронті

За словами генерала, українські військові намагаються стримувати російські збройні формування у районах населених пунктів Берестове, Соледар та Бахмут у Донецькій області.

"Противник намагається блокувати Бахмут з півдня, північного сходу, і оволодіти Соледаром, чим створити сприятливі умови для продовження наступу в напрямку Часів Яр з метою подальшого повного блокування Бахмуту із заходу. Збройні сили пручаються, у нас все виходить", - розповів Олексій Громов.

Він додав, що протягом останнього тижня продовжуються бої в районі Павлівки.

"Противник силами мотострілецької роти, а іноді й двох, за підтримки вогню танків, БМП та артилерії систематично намагався прорвати оборону наших військ з метою захоплення Павлівки та виходу на Вугледар. Завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів Збройних сил України противник втрачає можливість реалізації плану", - наголосив генерал.

Крім того, протягом тижня росіяни виявляли високу активність на ділянках Піски – Водяне, Покровське – Бахмут, Зайцеве – Майорськ та інших.

"Це свідчить, що противник за будь-яку ціну прагне досягти своєї мети. Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці: лише на одному напрямку протягом двох діб, його втрати склали близько 300 військовослужбовців, з них понад 100 — безповоротні, та понад 20 одиниць техніки", - пояснив Громов.

За його словами, на Волинському, Житомирському та Київському напрямках ситуація залишається стабільною.

"Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, водночас ситуація навколо створення спільного угруповання військ так званої "союзної держави" залишається неоднозначною", - зазначив військовий.

Він додав, що у більш віддаленій перспективі існує загроза формування угруповання, яке може бути залучене до агресії проти України.

"Наразі відбувається перекидання в основному підрозділів першої танкової армії насамперед другої мотострілецької дивізії з російської території разом з технікою і лише мобілізованими особами, які розміщуються на основних військових полігонах білорусі", - пояснив Олексій Громов.

Генерал також розповів, що протягом жовтня рф перемістила близько 1,5 тисячі залізничних платформ із озброєнням та військовою технікою, а також 200 пасажирських вагонів та понад 100 вантажних вагонів із військовим майном.