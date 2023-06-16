Росія переміщує ракетні комплекси до українського кордону - Генштаб

15:43 15 червня Київ, Україна

Спостерігається збільшення кількості тактичних груп ракетних військ, що розміщуються поблизу українського кордону силами російської федерації.



На цьому наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов на брифінгу 15 травня.

"Згідно з наявною інформацією, до Брянської області було переміщено дивізіон берегового ракетного комплексу Бал. Це збільшує ризик завдання противником ударів ракетами типу Х-35, які мають достатню дальність для ураження об'єктів на території Житомирської, Київської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей", - наголосив він.

Представник Генерального штабу також повідомив, що протягом перших двох тижнів червня було застосовано понад 140 ракет різних типів та понад 250 ударних безпілотних апаратів.

"Наразі агресор зосередився на цілях, пов'язаних з логістикою, промисловими об'єктами, а також нафто- та газозабезпеченням", - зазначив Громов.

Нагадаємо, що вночі на четвер ворог випустив чотири крилаті ракети типу Х-101/Х-555 та 20 безпілотних апаратів Shahed-136/131 по території України. Українські військові знищили усі безпілотники та одну ракету.