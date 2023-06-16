Росія переміщує ракетні комплекси до українського кордону - Генштаб

Спостерігається збільшення кількості тактичних груп ракетних військ, що розміщуються поблизу українського кордону силами російської федерації.
На цьому наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов на брифінгу 15 травня.
На цьому наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов на брифінгу 15 травня.
Представник Генерального штабу також повідомив, що протягом перших двох тижнів червня було застосовано понад 140 ракет різних типів та понад 250 ударних безпілотних апаратів.
Нагадаємо, що вночі на четвер ворог випустив чотири крилаті ракети типу Х-101/Х-555 та 20 безпілотних апаратів Shahed-136/131 по території України. Українські військові знищили усі безпілотники та одну ракету.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі