Росія переміщає "Бал" до Брянської області: дефіцит далекобійної зброї

11:01 20 червня Київ, Україна

Пересування дивізіону російського берегового ракетного комплексу "Бал" до Брянської області свідчить про те, що у ворога виник дефіцит високоточної далекобійної зброї.



На цьому наголосив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат під час загальнонаціонального телемарафону.

"Якщо противник використовує комплекси "Бал", це свідчить про те, що у російської сторони виникли певні проблеми з ракетами, такими як "Калібр", Х-101/Х-155, "Іскандер" та "Кинджал". Берегові ракетні комплекси "Бал" є альтернативою та заміною високоточної далекобійної зброї. Тобто ворог використовуватиме доступні йому комплекси та відповідні ракети", - пояснив Ігнат.



Він зазначив, що російська сторона досі не застосовувала комплекси "Бал", але вищі військові керівники України вже розробили певні механізми протидії новій російській загрозі, яку становлять ці берегові ракетні комплекси.



Ігнат також зазначив, що комплекси "Бал" не є єдиним озброєнням, яке має в своєму розпорядженні противник. Він активно використовує всі наявні сили та засоби для завдання ударів по українських позиціях.