Росія перекрила підвладну їй акваторію Чорного моря

19:45 15 квітень Київ, Україна

Аргументуючи своє рішення необхідністю проведення військових навчань, Москва повідомила про закриття на пів року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн. Дії РФ порушують норми міжнародного права щодо України як прибережної держави.

Про це йдеться в заяві МЗС.



У заяві підкреслюється: "Також цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, Російська Федерація не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі.



На тлі триваючого нарощування своєї військової присутності вздовж кордону з Україною на суші, Росія пішла на посилення ескалації в морі. Вона перекидає військові кораблі з Каспійського моря і підсилює свій військовий потенціал в Азово-Чорноморському регіоні, а також, незважаючи на відсутність правових підстав, вирішила закрити цю акваторію для військових кораблів інших держав, зокрема, України.



Поведінка російської сторони вказує на відсутність будь-яких намірів відмовитися від продовження агресії проти України з використанням військових і гібридних методів.



Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з цими діями Російської Федерації і вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття окремих акваторій Чорного моря.



Закликаємо міжнародних партнерів посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою скасування рішення про закриття акваторії і припинення ескалації в Азово-Чорноморському регіоні.