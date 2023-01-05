Росія перекинула далеку авіацію на схід, але це ускладнить обслуговування літаків - британська розвідка

10:27 05 січня Київ, Україна

У британській розвідці при Міністерстві оборони повідомили, що росія розосередила літаки дальньої авіації, особливо на аеродроми, розташовані далеко від України. Це пов'язано з тим, що 5 і 26 грудня 2022 року на авіабазі дальньої авіації в Енгельсі були вибухи, внаслідок яких кілька літаків було пошкоджено.



27 грудня 2022 року секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що росія передислокувала важкі бомбардувальники Ту-95МС BEAR і середні бомбардувальники Ту-22М3 BACKFIRE на Далекий Схід росії.



Водночас аналітики зазначають, що літаки дальньої авіації все ще зможуть обстрілювати Україну крилатими ракетами, оскільки зброя має радіус дії 5000 км на додаток до дальності польоту бомбардувальників.