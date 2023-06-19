Росія перегруповує війська після підриву Каховської ГЕС - розвідка

11:44 19 червня Київ, Україна

Після підриву Каховської ГЕС росія перекидає свої військові сили, які раніше знаходилися вздовж Дніпра, на територію Запорізької області та на Бахмут.



Про це повідомляється у розвідувальній доповіді Міністерства оборони Великобританії 19 червня.



Аналітики відзначають, що останні 10 днів російська федерація, з високим ступенем ймовірності, почала переміщення частин своїх військ, які знаходилися на лівому березі Дніпра, для зміцнення позицій на Запоріжжі та в секторі Бахмута.



Імовірно, йдеться про перекидання кількох тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи їх 34-у окрему механізовану бригаду, а також десантників та морпіхів.

"Перекидання цих військ, ймовірно, свідчить про те, що росія відчуває зменшення ймовірності масштабної атаки з боку України через Дніпро після руйнування дамби Каховського водосховища та подальшої повені", - наголошується в доповіді розвідки.

У попередній доповіді британської розвідки повідомлялося про те, що російські війська наразі зазнали найбільших втрат з моменту розпалу битви за Бахмут.