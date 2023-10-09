Росія передала зброю терористам ХАМАСу, яку захопили на війні в Україні — ГУР МО

Росія використовує напад терористів ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти України, повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МО).
Про які саме зразки західної зброї йдеться, у ГУР МО не уточнюють.
У ГУР МО зазначають, що наступним кроком щодо планів російської влади мають стати фейкові звинувачення українських військових у продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.
У ГУР МО зазначають, що наступним кроком щодо планів російської влади мають стати фейкові звинувачення українських військових у продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.
У розвідці додали, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирова, який нещодавно втік до росії.
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