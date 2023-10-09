Росія передала зброю терористам ХАМАСу, яку захопили на війні в Україні — ГУР МО

14:43 09 жовтня Київ, Україна

Росія використовує напад терористів ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти України, повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МО).

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ГРУ (Головне розвідувальне управління) вже передало терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.

Про які саме зразки західної зброї йдеться, у ГУР МО не уточнюють.



У ГУР МО зазначають, що наступним кроком щодо планів російської влади мають стати фейкові звинувачення українських військових у продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.

"У рамках кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних засобах масової інформації", - пояснили в ГУР МО.

У розвідці додали, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирова, який нещодавно втік до росії.