Росія передала зброю терористам ХАМАСу, яку захопили на війні в Україні — ГУР МО

14:43 09 жовтня Київ, Україна

Росія використовує напад терористів ХАМАСу на Ізраїль для масштабної провокації проти України, повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МО).
"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що російське ГРУ (Головне розвідувальне управління) вже передало терористам ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах Євросоюзу", - йдеться у повідомленні.
Про які саме зразки західної зброї йдеться, у ГУР МО не уточнюють.

У ГУР МО зазначають, що наступним кроком щодо планів російської влади мають стати фейкові звинувачення українських військових у продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.
"У рамках кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних засобах масової інформації", - пояснили в ГУР МО.
У розвідці додали, що для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирова, який нещодавно втік до росії.
"Чергова провокація противника націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів", - йдеться у повідомленні.