Росія перекинула основні підрозділи на Донецький та Луганський напрямки - британська розвідка

10:48 24 листопада Київ, Україна

У Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки припустили, що за останні два тижні росія передислокувала основні підрозділи на Донецький та Луганський напрямки.



Так, військові аналітики зазначають, що з вересня по жовтень більшість ослаблених російських підрозділів повітрянодесантних військ були спрямовані на оборону підконтрольної росії території на захід від Дніпра в Херсонській області.



У розвідці зазначають, що деякі підрозділи могли посилити мобілізовані резервісти. Водночас там вважають, що погано навчені військовослужбовці можуть послабити "нібито елітний потенціал російських десантників", тому росія, ймовірно, все одно розподілить ці підрозділи в секторах, які вважаються особливо важливими.