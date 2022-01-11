Росія перекидає військові гелікоптери до українських кордонів - The New York Times

11:25 11 січень Київ, Україна

В останні тижні кількість російських військ на кордоні з Україною залишалася стабільною, незважаючи на прогнози американської розвідки про зростання, але американські чиновники кажуть, що президент Росії Володимир Путін почав вживати заходів для переміщення військових вертольотів, а це може означати, що планування нападу продовжується.

Про це пише The New York Times.



Американські офіційні особи очікували, що додаткові російські війська прибудуть на український кордон у грудні та на початку січня і збільшать загальну кількість до 175 тисяч.



Поки рух військ сповільнився, біля кордону все ще знаходяться 100 тисяч військовослужбовців, і тепер росіяни розмістили там додаткові штурмовики, заявили американські чиновники.

Ударні та транспортні вертольоти, а також штурмові винищувачі були б важливою перевагою Росії, якщо Путін вирішив би вторгнутися в Україну, пише The New York Times із посиланням на неназваних чиновників з адміністрації США.



Офіційні особи США кажуть, що вікно для російського вторгнення обмежене, це продиктовано температурою: холодна погода з морозом дозволила б легко пересуватися важкими транспортними засобами та обладнанням. Як пише видання з посиланням на чиновників з адміністрації США, відносно м'яка зима сповільнила замерзання землі, і Путін може бути змушений відкласти наземний наступ, принаймні, до лютого.



За словами американського чиновника, щоб краще зрозуміти ситуацію, адміністрація Байдена залучила метеорологів, щоб вони уважніше розглянули погодні умови в Україні найближчими тижнями.



Нагадаємо, на цей тиждень заплановано низку переговорів з Росією щодо ситуації навколо України. Зокрема, 10 січня відбулися переговори делегацій США та Росії. На 12 січня у Брюсселі заплановано переговори Росія-НАТО. 13 січня у Відні відбудуться окремі багатосторонні переговори в рамках Організації з питань співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ).