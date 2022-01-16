Росія очікує від США та НАТО письмових відповідей щодо гарантій безпеки

14:18 14 січень Київ, Україна

Захід хоче зняти відповідальність зі США за вирішення питання "гарантій безпеки" та розпочати абстрактні дискусії, вважає глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це він заявив у п'ятницю, 14 січня, під час пресконференції за підсумками 2021 року.

"Ми ці задуми бачимо: все ось так от "спустити" в якісь абстрактні дискусії, і, звичайно, ми чекатимемо - і твердо сказали про це американцям - саме від них реакції, яка має бути реакцією по-дорослому", - сказав Лавров. На його думку, перспективи досягнення угоди залежать від США.

Він додав, що Росія не чекатиме на відповідь нескінченно.

"Ми чекаємо на письмову реакцію. Наші партнери, у нас є підстави думати, усвідомили необхідність зробити це швидко, конкретно, на папері, і усвідомили, що ми не чекатимемо до нескінченності", - сказав глава російського МЗС.