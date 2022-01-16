Росія очікує від США та НАТО письмових відповідей щодо гарантій безпеки

Захід хоче зняти відповідальність зі США за вирішення питання "гарантій безпеки" та розпочати абстрактні дискусії, вважає глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це він заявив у п'ятницю, 14 січня, під час пресконференції за підсумками 2021 року.
Він додав, що Росія не чекатиме на відповідь нескінченно.
Лавров: Питання нерозширення НАТО на схід – головне
У разі відкидання вимог РФ з боку США та НАТО, Росія діятиме "на користь надійного забезпечення інтересів своєї безпеки", зазначив Лавров.
Якщо після надходження відповіді від США та НАТО Москві "буде ясно, що є сенс продовжити переговори", питання нерозширення Альянсу на схід буде головним на порядку денному, додав глава російського МЗС.
Переговори Росії та Заходу
Нагадаємо, що 12 січня НАТО і Росія вперше за два з половиною роки провели засідання, в центрі уваги якого була ситуація навколо України, загрозлива риторика РФ та питання європейської безпеки. РФ вкотре озвучила вимогу до НАТО припинити прийом нових членів, зокрема, України. Втім, у НАТО цю вимогу знову відкинули, зазначивши, що лише Київ та 30 країн-членів Альянсу можуть вирішувати питання щодо готовності України до вступу до НАТО.
10 січня у Женеві відбулися переговори США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалося досягти прогресу у питанні заборони на членство України в НАТО, на чому наполягає Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоб загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. У РФ підготовку до вторгнення заперечують.
У разі відкидання вимог РФ з боку США та НАТО, Росія діятиме "на користь надійного забезпечення інтересів своєї безпеки", зазначив Лавров.
Якщо після надходження відповіді від США та НАТО Москві "буде ясно, що є сенс продовжити переговори", питання нерозширення Альянсу на схід буде головним на порядку денному, додав глава російського МЗС.
Переговори Росії та Заходу
Нагадаємо, що 12 січня НАТО і Росія вперше за два з половиною роки провели засідання, в центрі уваги якого була ситуація навколо України, загрозлива риторика РФ та питання європейської безпеки. РФ вкотре озвучила вимогу до НАТО припинити прийом нових членів, зокрема, України. Втім, у НАТО цю вимогу знову відкинули, зазначивши, що лише Київ та 30 країн-членів Альянсу можуть вирішувати питання щодо готовності України до вступу до НАТО.
10 січня у Женеві відбулися переговори США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалося досягти прогресу у питанні заборони на членство України в НАТО, на чому наполягає Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоб загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. У РФ підготовку до вторгнення заперечують.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі