Росія очікує від США та НАТО письмових відповідей щодо гарантій безпеки

14:18 14 січень Київ, Україна

Захід хоче зняти відповідальність зі США за вирішення питання "гарантій безпеки" та розпочати абстрактні дискусії, вважає глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це він заявив у п'ятницю, 14 січня, під час пресконференції за підсумками 2021 року.
"Ми ці задуми бачимо: все ось так от "спустити" в якісь абстрактні дискусії, і, звичайно, ми чекатимемо - і твердо сказали про це американцям - саме від них реакції, яка має бути реакцією по-дорослому", - сказав Лавров. На його думку, перспективи досягнення угоди залежать від США.
Він додав, що Росія не чекатиме на відповідь нескінченно.
"Ми чекаємо на письмову реакцію. Наші партнери, у нас є підстави думати, усвідомили необхідність зробити це швидко, конкретно, на папері, і усвідомили, що ми не чекатимемо до нескінченності", - сказав глава російського МЗС.
Лавров: Питання нерозширення НАТО на схід – головне
У разі відкидання вимог РФ з боку США та НАТО, Росія діятиме "на користь надійного забезпечення інтересів своєї безпеки", зазначив Лавров.

Якщо після надходження відповіді від США та НАТО Москві "буде ясно, що є сенс продовжити переговори", питання нерозширення Альянсу на схід буде головним на порядку денному, додав глава російського МЗС.

Переговори Росії та Заходу
Нагадаємо, що 12 січня НАТО і Росія вперше за два з половиною роки провели засідання, в центрі уваги якого була ситуація навколо України, загрозлива риторика РФ та питання європейської безпеки. РФ вкотре озвучила вимогу до НАТО припинити прийом нових членів, зокрема, України. Втім, у НАТО цю вимогу знову відкинули, зазначивши, що лише Київ та 30 країн-членів Альянсу можуть вирішувати питання щодо готовності України до вступу до НАТО.

10 січня у Женеві відбулися переговори США та РФ, на яких Москві та Вашингтону не вдалося досягти прогресу у питанні заборони на членство України в НАТО, на чому наполягає Росія. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоб загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок. У РФ підготовку до вторгнення заперечують.