Росія очікує контрнаступ ЗСУ від Запоріжжя до Херсона

10:51 06 серпня Київ, Україна

Сьогодні, 6 серпня, Міністерство оборони Великобританії розмістило у Twitter повідомлення про те, що росія концентрує основні сили на півдні України в очікуванні контрнаступу ЗСУ або в рамках підготовки до можливого наступу.

"Війна росії з Україною ось-ось вступить у нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 кілометрів, що простягається на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно річці Дніпро", – йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, є інформація про переміщення техніки з окупованих росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини росії через Керченський міст до Криму.

Батальйонно-тактичні групи (БТГ), що налічують від 800 до 1000 військовослужбовців, були перекинуті до Криму і майже напевно використовуватимуться для підтримки російських військ у Херсонській області. Крім того, 2 серпня до Криму було перекинуто нову БТГ, також йде передислокація БТГ зі Східного угруповання військ. Швидше за все, найближчими днями їх буде відправлено до Херсонської області.

У свою чергу українські сили зосереджують свої удари на мостах, складах боєприпасів та залізничних коліях у південних областях. Цілі включають стратегічно важливу залізничну гілку, яка пов'язує Херсон із окупованим росією Кримом, щоб спробувати вплинути на здатність росії поповнити запаси.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росії не допоможе перекидання сил на південь України. Він підкреслив, що стратегічно російські агресори не мають шансів перемогти у цій війні.