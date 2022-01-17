Росія "віддзеркалила" санкції ЄС

18:46 30 квітень Київ, Україна

Росія зробила відповідні заходи на санкції Євросоюзу і заборонила в'їзд в країну восьми громадянам країн-членів Євросоюзу і представникам офіційних структур ЄС.

Про це оголосив МЗС РФ в п'ятницю, 30 квітня.

"Всі наші пропозиції щодо вирішення будь-яких виникаючих між Росією і ЄС проблемних питань в режимі прямого професійного діалогу послідовно ігноруються або відкидаються", - заявляють в МЗС РФ.

Дії ЄС у Москві пояснюють тим, що Брюссель хоче "за всяку ціну стримати розвиток нашої країни".

"Нав'язати свою однобоку концепцію "світопорядку, заснованого на правилах", що підриває міжнародне право. Кинути неприкритий виклик самостійності російської зовнішньої і внутрішньої політики. Робиться це відкрито і навмисно. І, зрозуміло, з відома і при заохоченні США, які не приховують зацікавленості в повторному перетворенні Європи на арену гострої геополітичної конфронтації", - йдеться в заяві.

Відповідні санкції РФ пов'язані з введеними 2 і 22 березня Радою ЄС обмежувальними заходами. У зв'язку з цим вирішили закрити в'їзд на територію Росії восьми громадянам країн-членів Євросоюзу і представникам офіційних структур ЄС.