Росія відповість за воєнні злочини в Україні. Міжнародний суд Гааги ухвалив позов України

08:46 01 березень Київ, Україна

Прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі розпочне розслідування ймовірних військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Про це йдеться у заяві прокурора суду Карім Хан.



«Сьогодні я хочу повідомити, що вирішив якнайшвидше розпочати розслідування ситуації в Україні» – заявив прокурор. Він зазначив, що Україна не є державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального, тому сама не може передати цю ситуацію моєму офісу. «Але вона двічі скористалася своїми прерогативами, щоб на законних підставах визнати юрисдикцію Суду щодо ймовірних злочинів за Римським статутом, які скоюються на її території, якщо Суд вирішить її здійснити» – йдеться у заяві.



«Я ознайомився з висновками Офісу прокурора, які випливають із попереднього вивчення ситуації в Україні (у Криму та на Донбасі), і підтвердив, що є достатні підстави для початку розслідування. Зокрема, я впевнений, що є обґрунтовані підстави вважати, що в Україні було скоєно як військові злочини, так і злочини проти людства щодо подій, які вже були оцінені під час попередньої експертизи Офісом. Враховуючи розширення конфлікту останніми днями, я маю намір, щоб це розслідування також охопило будь-які нові ймовірні злочини, які підпадають під юрисдикцію мого офісу, які скоюють будь-яка сторона конфлікту на будь-якій частині території України», – заявив прокурор.



Він уже доручив своїй команді вивчити всі можливості збереження доказів.