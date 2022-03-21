Росія відстрочила держкредити Лукашенка

07:01 21 березня Київ, Україна

Росія відстрочила погашення зобов'язань Білорусі за державними кредитами РФ на п'ять-шість років. Про це повідомив міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, передає Радіо Свобода.



Ми обговорили та запропонували перевести частину платежів на комфортніші, взаємоприйнятні для наших країн терміни – від 5 до 6 років уперед. Фактично у нас є перенесення терміну, яке дозволить нам не відволікати ресурси, щоб ми могли обслуговувати свої зобов'язання та погасити їх перед нашими партнерами з Росії», - сказав Селіверстов.



Міністр також заявив, що західні країни намагаються довести російську економіку до дефолту. За його словами, те саме робиться і щодо Білорусі.



Він додав, що про перехід Білорусі на російський рубль не йдеться.