Росія заперечує полон цивільних та відмовляється їх звільняти

11:28 21 січня Київ, Україна

Росія відмовляється не лише звільняти цивільних, а й у більшості випадків підтверджувати полон. Про це заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Під час зустрічі родичів полонених із представниками Координаційного штабу та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини також обговорили участь Туреччини у поверненні українців із полону. Зазначається, що за сприяння Анкари вже був позитивний результат, тому Київ прагне продовжити роботу у цьому напрямі.

"Наприкінці минулого року російський омбудсмен Москалькова підтвердила полон близько 120 цивільних, які вважалися зниклими безвісти", - розповів представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Представник Координаційного штабу додав, що громадянських українців утримують у Росії, щоб маніпулювати та розхитувати суспільство, розповідаючи, що Україна не хоче їх забирати.

"Ми не відмовилися від жодної людини, яку росіяни погодилися обміняти", - заявив представник Координаційного штабу.

Нагадаємо, Україна та Росії готують масштабний обмін полоненими.