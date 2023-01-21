Росія заперечує полон цивільних та відмовляється їх звільняти

Росія відмовляється не лише звільняти цивільних, а й у більшості випадків підтверджувати полон. Про це заявили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Під час зустрічі родичів полонених із представниками Координаційного штабу та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини також обговорили участь Туреччини у поверненні українців із полону. Зазначається, що за сприяння Анкари вже був позитивний результат, тому Київ прагне продовжити роботу у цьому напрямі.
Представник Координаційного штабу додав, що громадянських українців утримують у Росії, щоб маніпулювати та розхитувати суспільство, розповідаючи, що Україна не хоче їх забирати.
Нагадаємо, Україна та Росії готують масштабний обмін полоненими.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі