Росія заперечує інформацію про підготовку вторгнення в Україну

06:59 23 листопад Київ, Україна





За його словами, "переміщення військ усередині Росії нікому не загрожує і ні в кого не повинно викликати занепокоєння".



Пєсков закинув Києву "збільшення кількості провокацій" нібито із застосуванням Україною зброї країн НАТО, забороненої мінськими домовленостями та наголосив, що істерика навколо можливого вторгнення "нагнітається штучно".



У Службі зовнішньої розвідки РФ назвали інформацію Інформація про стягування військ до кордонів України для здійснення вторгнення не відповідає дійсності і є цілеспрямованою інформаційною кампанією Заходу, таку заяву зробив спікер Кремля Дмитро Пєсков.За його словами, "переміщення військ усередині Росії нікому не загрожує і ні в кого не повинно викликати занепокоєння".Пєсков закинув Києву "збільшення кількості провокацій" нібито із застосуванням Україною зброї країн НАТО, забороненої мінськими домовленостями та наголосив, що істерика навколо можливого вторгнення "нагнітається штучно".У Службі зовнішньої розвідки РФ назвали інформацію про вторгнення в Україну "абсолютно хибною", порівнявши нинішню ситуацію в Україні з тією, що була "напередодні подій 2008 року в Грузії".

"Тоді Михайло Саакашвілі "зірвався з ланцюга" і намагався знищити російське населення. Йому це дорого обійшлося", - заявили у пресслужбі розвідки РФ.

Водночас у МЗС України заявили, що уряд не планує наступальної операції на Донбасі і працює над відновленням переговорів у "нормандському форматі", - написав глава відомства Дмитро Кулеба у Twitter.



Він також закликав Росію взяти конструктивну участь у дипломатичних зусиллях мирного врегулювання конфлікту замість того, щоб їх підривати.



Нагадаємо, що останнім часом з'явилося багато повідомлень про те, що Росія стягує війська до українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу цієї зими.