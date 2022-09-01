Росія відправляє пшеницю до Північної Кореї в обмін на дипломатичну підтримку

Північна Корея нещодавно імпортувала пшеницю з росії, країна отримала допомогу в обмін на визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР".
Про це повідомляє видання Daily NK з посиланням на джерела у правлячій Трудовій партії КНДР.
Співрозмовники видання розповіли, що зернопереробні підприємства у провінціях Хванхе-Намдо, Пхьонан-Намдо та інших регіонах країни отримали 24 серпня партії російської цільнозернової пшениці.
За словами джерел видання, пшеницю одразу ж перемелюють на борошно, бо за її виглядом можна було б здогадатися про місце походження. Жителі країни могли б легко сказати, що зерно імпортне: на відміну від північнокорейської пшениці, російська має великі та якісні зерна.
Тим не менш, деякі північнокорейці кажуть, що цього разу росія відправила не свіжозібрану пшеницю. Зерну, яке одержали в КНДР, більше року.
Російське зерно можуть надати військовим частинам чи підприємствам, пов'язаним із військовою промисловістю, або частково продати простим громадянам у державних продовольчих магазинах. Джерела Daily NK вважають, що перед продажем російське борошно змішають із північнокорейським, виробленим раніше цього року.
У програмній промові на 5-му засіданні Верховного народного зібрання у 2021 році північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав збільшити посівні площі пшениці та ячменю. Це було зроблено шляхом скорочення сівби кукурудзи. Однак урожай пшениці в першій половині 2022 року виявився поганим через нестачу сільськогосподарських матеріалів та техніки, посуху та зливи.
Через це фермери в деяких колгоспах скаржаться, що якби вони посадили кукурудзу як раніше, «у них був би багатий урожай цієї осені», пише Daily NK. Співрозмовник видання вважає, що влада імпортувала пшеницю з росії, щоб заспокоїти фермерів і допомогти Кім Чен Ину зберегти обличчя.
Високопоставлене джерело видання додало, що Пхеньян також імпортує з росії енергоресурси: нафту та природний газ.
КНДР стала третьою країною — членом ООН після Сирії та росії, яка визнала самопроголошені республіки "ДНР" і "ЛНР" як незалежні та суверенні держави.
За словами джерел видання, пшеницю одразу ж перемелюють на борошно, бо за її виглядом можна було б здогадатися про місце походження. Жителі країни могли б легко сказати, що зерно імпортне: на відміну від північнокорейської пшениці, російська має великі та якісні зерна.
Тим не менш, деякі північнокорейці кажуть, що цього разу росія відправила не свіжозібрану пшеницю. Зерну, яке одержали в КНДР, більше року.
Російське зерно можуть надати військовим частинам чи підприємствам, пов'язаним із військовою промисловістю, або частково продати простим громадянам у державних продовольчих магазинах. Джерела Daily NK вважають, що перед продажем російське борошно змішають із північнокорейським, виробленим раніше цього року.
У програмній промові на 5-му засіданні Верховного народного зібрання у 2021 році північнокорейський лідер Кім Чен Ин наказав збільшити посівні площі пшениці та ячменю. Це було зроблено шляхом скорочення сівби кукурудзи. Однак урожай пшениці в першій половині 2022 року виявився поганим через нестачу сільськогосподарських матеріалів та техніки, посуху та зливи.
Через це фермери в деяких колгоспах скаржаться, що якби вони посадили кукурудзу як раніше, «у них був би багатий урожай цієї осені», пише Daily NK. Співрозмовник видання вважає, що влада імпортувала пшеницю з росії, щоб заспокоїти фермерів і допомогти Кім Чен Ину зберегти обличчя.
Високопоставлене джерело видання додало, що Пхеньян також імпортує з росії енергоресурси: нафту та природний газ.
КНДР стала третьою країною — членом ООН після Сирії та росії, яка визнала самопроголошені республіки "ДНР" і "ЛНР" як незалежні та суверенні держави.
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