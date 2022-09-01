Росія відправляє пшеницю до Північної Кореї в обмін на дипломатичну підтримку

07:34 30 серпня Київ, Україна

Північна Корея нещодавно імпортувала пшеницю з росії, країна отримала допомогу в обмін на визнання незалежності так званих "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє видання Daily NK з посиланням на джерела у правлячій Трудовій партії КНДР.