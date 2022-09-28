Росія відправила на війну в Україну танковий полк без жодної підготовки

10:41 28 вересня Київ, Україна

Вище військове керівництво держави-терориста росії відправляє на війну проти України мобілізованих без будь-якої підготовки.
 
У підрозділи, що вже воюють в Україні, прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, до підрозділів 1 танкового полку другої мотострілецької дивізії 1 танкової армії, які вибувають у зону бойових дій, прибуло поповнення. Підготовка з ним не проводилася взагалі.

Також військово-політичне керівництво росії одночасно з частковою мобілізацією продовжує заходи так званої «самомобілізації».
"До підрозділів, що вже воюють в Україні, прибувають особи, засуджені за кримінальні злочини", – розповіли в Генштабі.