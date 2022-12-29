Росія відмовилася вести переговори щодо "формули миру" Зеленського

14:55 29 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє мзс росії. Росія відмовляється вести переговори з Україною на основі "формули миру", яку пропонує президент Володимир Зеленський, заявив глава російського міністерства закордонних справ сергій лавров Про це повідомляє мзс росії.

"Висуваючи різноманітні ідеї та "формули миру", Зеленський має ілюзію домогтися за допомогою Заходу виведення наших військ з російської території Донбасу, Криму, Запоріжжя та Херсонщини, виплати росією репарацій, явки "з повинною в міжнародні трибунали" тощо. Зрозуміло, ми за таких умов ні з ким розмовляти не будемо", - заявив він.

При цьому лавров заявляє, що нібито Київ не готовий до діалогу.

"Очевидно, що Київ не готовий до діалогу", - заявив лавров, додавши, що "нинішня "обойма" українських політиків усім добре відома своєю недоговороспроможністю. Більшість із них – відверті русофоби".

Що передбачає "формула миру" Зеленського



У жовтні 2022 року Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона, зокрема, передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.



"Формула миру" містить 10 пунктів: