Росія відмовилася вести переговори щодо "формули миру" Зеленського

Росія відмовляється вести переговори з Україною на основі "формули миру", яку пропонує президент Володимир Зеленський, заявив глава російського міністерства закордонних справ сергій лавров.
Про це повідомляє мзс росії.
Про це повідомляє мзс росії.
При цьому лавров заявляє, що нібито Київ не готовий до діалогу.
Що передбачає "формула миру" Зеленського
У жовтні 2022 року Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) "формулу миру" для подолання російської загрози. Вона, зокрема, передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.
"Формула миру" містить 10 пунктів:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених та депортованих.
- Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.
- Виведення російських військ та припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
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