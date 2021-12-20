Росія відмовилася брати участь у спеціальному засіданні в ОБСЄ

11:36 11 квітень Київ, Україна

Першою про відмову Росії від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ повідомила місія Литви в ОБСЄ. На цьому засіданні Україна та інші країни-учасниці мали намір почути від Кремля пояснення з приводу ескалації військової активності біля українського кордону.

"Росія відмовилася брати участь в ініційованому Україною проведенні консультацій відповідно до Віденського документа. Вона відмовилася надавати докладні пояснення з приводу свого масштабного військового нарощування і незвичного переміщення своїх сил біля державного кордону з Україною і в окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.

Також про відмову делегації РФ брати участь у спеціальному засіданні ОБСЄ повідомили в місії США при ОБСЄ.

"Ми шкодуємо, що Росія не скористалася цією можливістю для вирішення проблем і зниження ризиків згідно з Віденським документом", - заявили американські дипломати.

Нагадаємо, 10 квітня Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону. Згідно з документом, країни-учасниці консультуються і співпрацюють одна з одною з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їхнього звичайного місця розташування в мирний час.

Раніше на цьому тижні заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Росія буде змушена захищати "своїх громадян" на Донбасі в разі загострення конфлікту.

При цьому в Кремлі стягування військ до кордонів України вважають їхньою внутрішньою справою і запевняють, що РФ не є загрозою для України.