Росія відмовилася брати участь у спеціальному засіданні в ОБСЄ

Першою про відмову Росії від участі в спеціальному засіданні в ОБСЄ повідомила місія Литви в ОБСЄ. На цьому засіданні Україна та інші країни-учасниці мали намір почути від Кремля пояснення з приводу ескалації військової активності біля українського кордону.
Також про відмову делегації РФ брати участь у спеціальному засіданні ОБСЄ повідомили в місії США при ОБСЄ.
Нагадаємо, 10 квітня Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону. Згідно з документом, країни-учасниці консультуються і співпрацюють одна з одною з приводу будь-якої незвичайної і незапланованої активності своїх збройних сил за межами їхнього звичайного місця розташування в мирний час.
Раніше на цьому тижні заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Росія буде змушена захищати "своїх громадян" на Донбасі в разі загострення конфлікту.
При цьому в Кремлі стягування військ до кордонів України вважають їхньою внутрішньою справою і запевняють, що РФ не є загрозою для України.
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