Росія відмовилася проводити розслідування авіакатастрофи літака пригожина

11:54 30 серпня Київ, Україна

Влада росії відмовилася співпрацювати з Бразилією в розслідуванні авіакатастрофи літака Embraer, в якій загинув ватажок ПВК "Вагнер" євген пригожин.



Як повідомляє Reuters, бразильський центр з дослідження та запобігання авіаційним подіям (CENIPA) запропонував росії провести розслідування відповідно до міжнародних правил, але отримав відмову.



Російська влада заявила, що не братиме участі у розслідуванні, оскільки рейс Embraer був внутрішнім і на нього не поширюються міжнародні правила.



Експерти вважають, що відмова рф співпрацювати з Бразилією може призвести до того, що розслідування буде непрозорим і не дасть відповіді на всі питання.



Колишній американський слідчий авіакатастроф Джефф Гуззетті заявив, що росія має прийняти допомогу Бразилії.

"Якщо вони цього не зроблять, то це буде правильною ознакою того, що прозорого розслідування не буде", - сказав він.

Міжнародні правила розслідування авіакатастроф отримали назву "Додаток 13" від додатку до Чиказької конвенції про міжнародну авіацію 1944 року. Вони є ефективною формою міжнародного співробітництва, яка рідко ставиться під сумнів.